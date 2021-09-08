Minibüs patpata çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir minibüs, "patpat" olarak bilinen tarım aracına arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı ilçesi ile Mollabey köyü arasındaki Çayköyü mevkiinde akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.Ö. (57) idaresindeki 67 SE 432 plakalı minibüs, aynı istikamete giden N.D. (57) idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkan patpat, çay kenarında asılı kaldı. Çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan patpat sürücüsü N.D. ile minibüs şoförü K.Ö., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından patpattaki eşyalar çevreye saçılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK