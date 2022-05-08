Son dakika gündem: Amasya'da minibüs pikaba çarptı, 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Amasya'da minibüs pikaba çarptı, 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

08.05.2022 10:45

Bir son dakika haberine göre Amasya'da minibüsün emniyet şeridinde bekleyen pikaba arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Amasya'da minibüsün emniyet şeridinde bekleyen pikaba arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Amasya Samsun kara yolu Otogar Kavşağı mevkisinde, Samsun yönüne giden Özkan Kiraz'ın kullandığı 55 KY 443 plakalı minibüs, emniyet şeridinde bekleyen Gökhan Fidan yönetimindeki 34 ECN 487 plakalı pikaba arkadan çarptı.

Kazada, minibüs sürücüsünün eşi Hatice Kiraz ile kayınvalidesi Dürdane Argun hayatını kaybetti, sürücüler ile minibüsteki Sudenaz, Nagihan, Nurbanu Kiraz, Mustafa ve Emine Argun yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Son dakika gündem: Amasya'da minibüs pikaba çarptı, 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Amasya'da minibüs pikaba çarptı, 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Amasya'da minibüs pikaba çarptı, 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Amasya'da minibüs pikaba çarptı, 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Amasya'da minibüs pikaba çarptı, 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Amasya'da minibüs pikaba çarptı, 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Amasya'da minibüs pikaba çarptı, 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Amasya'da minibüs pikaba çarptı, 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Amasya'da minibüs pikaba çarptı, 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Amasya'da minibüs pikaba çarptı, 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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