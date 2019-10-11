Son Dakika Haberleri: Minibüs polis aracına çarptı: 2'si polis, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Minibüs polis aracına çarptı: 2'si polis, 3 yaralı

Minibüs polis aracına çarptı: 2'si polis, 3 yaralı

58 dakika önce

Sivas'ta minibüsün polis aracına çarpması sonucu 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

Minibüs polis aracına çarptı: 2'si polis, 3 yaralı, System.String[]

Sivas'ta minibüsün polis aracına çarpması sonucu 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

Doğan Ozan yönetimindeki bir halı yıkama firmasına ait 58 ABL 421 plakalı minibüs, Sivas- Erzincan kara yolunun Kılavuz Kavşağı yakınlarında aynı güzergahta seyir halinde olan Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Galip A'nın kullandığı 58 BZ 217 plakalı sivil polis aracına arkadan çarptı.

Kazada Galip A. ile aynı araçtaki polis memuru Mehmet Kazım G. ve minibüste bulunan Yusuf Ozan yaralandı.

Numune Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sivas, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:26 Kaynak: AA
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