Son Dakika Haberleri: Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
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Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

1 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Siirt'in Pervari ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dolusalkım köyünde, plakası ve sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen, köylüleri taşıyan minibüs şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Yaralılardan bazıları askeri helikopterle kent merkezinde nakledilerek Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı, diğerleri ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
Pervari, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:54 Kaynak: AA
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