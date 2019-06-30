Son Dakika Haberleri: Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü
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Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari-Başkale karayolunda meydana geldi. K.Ç. yönetimindeki 65 NP 428 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada, sürücü K.Ç. hayatını kaybetti.

K.Ç.'nin cenazesi, otopsi için Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:06 Kaynak: İHA
Hakkari, Van, Başkale, 3. Sayfa
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