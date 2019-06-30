Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü
1 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Van
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:06 Kaynak: İHA
'ın Başkale
ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari-Başkale karayolunda meydana geldi. K.Ç. yönetimindeki 65 NP 428 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada, sürücü K.Ç. hayatını kaybetti.
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