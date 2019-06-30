Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü
1 saat önce
Minibüs şarampole devrildi: 1 ölüVAN - Van'ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:38 Kaynak: İHA
Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü
VAN - Van
'ın Başkale
ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari-Başkale karayolunda meydana geldi. K.Ç. yönetimindeki 65 NP 428 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada, sürücü K.Ç. hayatını kaybetti.
K.Ç.'nin cenazesi, otopsi için Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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