Son Dakika Haberleri: Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü
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Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü

1 saat önce

Minibüs şarampole devrildi: 1 ölüVAN - Van'ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü
VAN - Van'ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari-Başkale karayolunda meydana geldi. K.Ç. yönetimindeki 65 NP 428 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada, sürücü K.Ç. hayatını kaybetti.
K.Ç.'nin cenazesi, otopsi için Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:38 Kaynak: İHA
Van, Başkale, Yerel
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