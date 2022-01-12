Erzurum'un Tortum ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza dün saat 17.55 sıralarında Tortum ilçesi Uzunkavak mahallesi Zapzap mevkiisinde meydana geldi. 25 D 0189 plakalı transporter marka araç şarampole yuvarlanması sonucu 8 kişi kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılardan Uzundere Hastanesi'ne sevk edilen Mihriban Çelik (40) hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Yusuf Güven (6), Fatma Yıldız (40), Ayşe Çelik (17), Orhan Yıldız (58), Gülseher Çelik (52), Kübra Çelik (19) olay yerine gelen ambulanslarla Uzundere ve Erzurum'da ki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM