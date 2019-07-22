Minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı
17 dakika önce
Kayseri'de bir minibüsün şarampole devrilmesi sonucunda iki kişi yaralandı.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:12 Kaynak: İHA
'de bir minibüsün şarampole devrilmesi sonucunda iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri- Niğde
karayolunun Yeşilhisar
ilçesi yakınlarında plaka bilgisi alınamayan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi. Meydana gelen kazayı gören vatandaşların yaptığı ihbar sonrasında olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı iki kişiye müdahale etti.
Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Yeşilhisar Devlet Hastanesi
'ne kaldırılırken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
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