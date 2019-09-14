Son Dakika Haberleri: Minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı
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Minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı

9 dakika önce

SİİRT'in Pervari ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı, System.String[]

SİİRT'in Pervari ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Pervari ilçesinde meydana geldi. Bahri Oğuz'un (38) kullandığı 33 BZY 04 plakalı minibüs, Balcılar köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Bahri Oğuz ile beraberinde bulunan Kader Oğuz (21) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Pervari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:21 Kaynak: DHA
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