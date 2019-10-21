Son Dakika Haberleri: Minibüs, şarampole devrildi: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Minibüs, şarampole devrildi: 2 yaralı

Minibüs, şarampole devrildi: 2 yaralı

15 dakika önce

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Minibüs, şarampole devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, M.Ş., idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, Adıyaman- Kahta Karayolu Samsat yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü M.Ş., ile minibüste bulunan A.B., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Samsat, Kahta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:58 Kaynak: İHA
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