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Minibüs şarampole düştü

1 saat önce

- Olay yerinden görüntüler BOLU - D-100 Karayolu Bolu Dağı Bakacak Mevkii'nde trafik kazası yaşandı.

Minibüs şarampole düştü, System.String[]
- Olay yerinden görüntüler BOLU - D-100 Karayolu Bolu Dağı Bakacak Mevkii'nde trafik kazası yaşandı. Olay yerine ambulans sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:56 Kaynak: AA
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