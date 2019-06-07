Minibüs şarampole düştü
1 saat önce
- Olay yerinden görüntüler BOLU - D-100 Karayolu Bolu Dağı Bakacak Mevkii'nde trafik kazası yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:56 Kaynak: AA
- Olay yerinden görüntüler BOLU - D-100 Karayolu Bolu
Dağı Bakacak Mevkii'nde trafik kazası yaşandı. Olay yerine ambulans sevk edildi.
Yaz aylarının korkulu rüyası kene tutulmasına dikkat
FETÖ firarisi eski yüzbaşı çalılıkların arasında yakalandı
Son dakika! Kocaeli'deki yangınla ilgili fabrika sahibi gözaltına alındı
Erdoğan'dan "Kıbrıs" tepkisi: Haklarımızı ilgisi olmayanlara yedirmeyiz