Minibüs şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Minibüs şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Minibüs şarampole uçtu: 2 yaralı

6 saat önce

Adıyaman Kahta Karayolu üzerinde yolcu minibüsünün şarampole uçması nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Minibüs şarampole uçtu: 2 yaralı, System.String[]

Adıyaman Kahta Karayolu üzerinde yolcu minibüsünün şarampole uçması nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Adıyaman Kahta Karayolu Fuar merkezi yakınlarında meydana geldi. Adıyaman istikametinden Kahta istikametine giden Ahmet Tekin yönetimindeki 02 D 6109 plakalı yolcu minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Ahmet Tekin ile minibüste bulunan 4 yolcudan G.Ş isimli yolcu yaralandı. Yaralı sürücü ve yolcu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:49 Kaynak: İHA
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