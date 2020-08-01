Minibüs şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Minibüs şarampole uçtu: 2 yaralı
Minibüs şarampole uçtu: 2 yaralı SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün şarampole uçması sonucu sürücü Hakan Sevinç (51) ile eşi Nuray Sevinç (49) yaralandı.
Minibüs şarampole uçtu: 2 yaralı
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün şarampole uçması sonucu sürücü Hakan Sevinç (51) ile eşi Nuray Sevinç (49) yaralandı.
Kaza saat 21.45 sıralarında, Adapazarı Karakamış Mahallesi Adapazarı- Kaynarca yolu üzerinde meydana geldi. Adapazarı istikametine gitmekte olan Hakan Sevinç idaresindeki 54 S 1490 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine itfaiye ve 112 Acil ekibi geldi. İtfaiye ekipleri kazada yaralanan sürücü Hakan Sevinç ve eşi Nuray Sevinç'i araçtan çıkardı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar, yaralıları aracın uçtuğu alandan yukarıya çıkardı. Bu sırada bir vatandaş dengesini kaybederek düşünce hafif şekilde yaralandı. Sevinç çifti 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 01:26
Kaynak: DHA
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