Minibüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minibüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

Minibüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

6 saat önce

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Minibüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı, System.String[]

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Doğanay (55) yönetimindeki 38 RP 187 plakalı minibüs, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Ali Doğanay ile minibüste bulunan Adnan Kahraman (47) yaralandı. Yaralılar, Tomarza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yeniköy Mahallesi, Tomarza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:19 Kaynak: DHA
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