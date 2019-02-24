Son Dakika Haberleri: Minibüs Seçim Bürosuna Daldı: 6 Yaralı

Minibüs Seçim Bürosuna Daldı: 6 Yaralı

15 dakika önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde özel bir yemek firmasına ait kapalı kasa minibüs kaldırıma çıkarak seçim irtibat bürosuna girdi.

Minibüs Seçim Bürosuna Daldı: 6 Yaralı, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde özel bir yemek firmasına ait kapalı kasa minibüs kaldırıma çıkarak seçim irtibat bürosuna girdi. Kazada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Numuneevler Mahallesi Hasan ikiz Caddesi'nde meydana gelen kazada, iddiaya göre özel bir yemek firmasına ait 01 CM 0 95 plakalı kapalı kasa minibüs, Mehmet Ocak Caddesi'nden gelen başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, önce kaldırıma ardından İYİ Parti ilçe seçim irtibat bürosunun camlarına çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü ve kaldırımda bulunan 3 kişi ile seçim bürosu içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Necati İvgin/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:51 Kaynak: İHA

Hatay, Dörtyol, Güncel
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