Son Dakika Haberleri: Minibüs seyir halindeyken alev aldı
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Minibüs seyir halindeyken alev aldı

16 dakika önce

Bursa'da seyir halindeki minibüs bir anda alev aldı.

Minibüs seyir halindeyken alev aldı, System.String[]
Bursa'da seyir halindeki minibüs bir anda alev aldı.

Akşam saatlerinde Bursa- İstanbul yolunun Ovaakça mevkiinde seyir halinde giden minibüs bir anda alev aldı. Minibüs şöförünün yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı örenildi. - BURSA
İstanbul, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:16 Kaynak: İHA
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