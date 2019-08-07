Minibüs seyir halindeyken alev aldı
16 dakika önce
Bursa'da seyir halindeki minibüs bir anda alev aldı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:16 Kaynak: İHA
'da seyir halindeki minibüs bir anda alev aldı.
Akşam saatlerinde Bursa- İstanbul
yolunun Ovaakça
mevkiinde seyir halinde giden minibüs bir anda alev aldı. Minibüs şöförünün yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı örenildi. - BURSA
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