Minibüs seyir halindeyken alev aldı
1 saat önce
Minibüs seyir halindeyken alev aldıBURSA - Bursa'da seyir halindeki minibüs bir anda alev aldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:43 Kaynak: İHA
Minibüs seyir halindeyken alev aldı
BURSA - Bursa
'da seyir halindeki minibüs bir anda alev aldı.
Akşam saatlerinde Bursa- İstanbul
yolunun Ovaakça
mevkiinde seyir halinde giden minibüs bir anda alev aldı. Minibüs şöförünün yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı örenildi.
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