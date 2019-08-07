Son Dakika Haberleri: Minibüs seyir halindeyken alev aldı
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Minibüs seyir halindeyken alev aldı

1 saat önce

Minibüs seyir halindeyken alev aldıBURSA - Bursa'da seyir halindeki minibüs bir anda alev aldı.

Minibüs seyir halindeyken alev aldı
BURSA - Bursa'da seyir halindeki minibüs bir anda alev aldı.
Akşam saatlerinde Bursa- İstanbul yolunun Ovaakça mevkiinde seyir halinde giden minibüs bir anda alev aldı. Minibüs şöförünün yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı örenildi.
Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:43 Kaynak: İHA
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