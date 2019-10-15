Minibüs şoförü bir günlük kazancını Mehmetçik Vakfına bağışladı

Bilecik'te bir yolcu servisi şoförü, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Servis şoförü Gürol Kaya, harekata destek olmak için bir günlük kazancını TSK Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, harekatın başladığını duyunca ne yapabileceğini düşündüğünü söyledi.

Daha sonra bir karar verdiğini belirten Kaya, "Elimdeki imkanlar ancak buna elveriyordu. Kasama giren paranın tamamını vereceğim. Halkımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Büyük ilgi var. Benim elimden gelen bu. Bunu yapabiliyorum. Keşke daha fazla yapabilsek." diye konuştu.