Üye Girişi
Minibüs şoförü cinayetinde yeni gelişme: Katil akrabası çıktı - Son Dakika

Minibüs şoförü cinayetinde yeni gelişme: Katil akrabası çıktı

01.02.2022 13:48
Minibüs şoförü cinayetinde yeni gelişme: Katil akrabası çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde, minibüs şoförünü bıçaklayarak öldürdükten sonra kayıplara karışan cinayet zanlısı, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İzmir'in Buca ilçesinde, minibüs şoförünü bıçaklayarak öldürdükten sonra kayıplara karışan cinayet zanlısı, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zanlının, minibüs şoförüyle uzaktan akraba oldukları ve cinayeti de akrabalar arasında yaşanan husumetten dolayı işlediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 13.30 sıralarında Adatepe Mahallesi 63 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre 35 ADU 523 plakalı, Buca-Kırıklar hattında yolcu taşımacılığı yapan minibüsün şoförü Mehmet Elibol (63) ile Ali Ş. (31) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ş., yanındaki bıçakla minibüs şoförü Mehmet Elibol'u yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Elibol kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Elibol'un cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından olayın yaşandığı sokak güvenlik çemberine alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri, minibüs içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Uzaktan akrabalarmış

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, cinayeti gerçekleştiren Ali Ş. ile Mehmet Elibol'un uzaktan akraba olduklarını belirledi. Ali Ş.'yi yakalamak için çalışmalarını derinleştiren ekipler, zanlıyı saklandığı yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelinin, akrabalar arası anlaşmazlıktan dolayı aralarındaki husumet nedeniyle cinayeti işlediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Minibüs şoförü cinayetinde yeni gelişme: Katil akrabası çıktı
Minibüs şoförü cinayetinde yeni gelişme: Katil akrabası çıktı
Minibüs şoförü cinayetinde yeni gelişme: Katil akrabası çıktı

YORUMLAR
500

Mehmet Elibol, Minibüs, İzmir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs şoförü cinayetinde yeni gelişme: Katil akrabası çıktı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:46 Düğün salonu değil, mahkeme! Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı
13:46 Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'a ateş püskürdü: İstanbul'u satıyorlar! Aldıkları araziler tarla olacak!
13:46 Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Türkiye büyük tehdit altında
13:31 Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Ali Koç, Alanya Başkanı ile Efecan için masaya oturdu
13:28 Sosyal medyadan tanıştığı yaşlı adamın evine gitti! Korkunç son hüzne boğdu
13:21 Savaş ihtimali hala gündemde! ABD'den Kiev'e kötü haber: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz
13:13 AİHM'den Demirtaş ve HDP'li vekiller hakkında 'dokunulmazlık' kararı: Anayasaya aykırı
13:10 TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşım tepki çekti! Futbolseverler öfke saçtı
13:07 Pitbull saldırısı sonrası bir dizi operasyon geçiren Asiye'nin son hali ilk kez görüntülendi
13:01 Esra Erol'un programıyla tanınan Fatma evlendiği Ahmet, kuması ve kumasının sevgilisi aynı evde yaşıyor! Pes dedirten görüntüler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 13:55:28. #1.11#
SON DAKİKA: Minibüs şoförü cinayetinde yeni gelişme: Katil akrabası çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement