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Minibüs şoförü cinayetinde yeni gelişme: Katil akrabası çıktı- İzmir'de minibüs şoförünü bıçakla öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika

Minibüs şoförü cinayetinde yeni gelişme: Katil akrabası çıktı- İzmir'de minibüs şoförünü bıçakla öldüren zanlı yakalandı

01.02.2022 14:36

Minibüs şoförü cinayetinde yeni gelişme: Katil akrabası çıktı İzmir'de minibüs şoförünü bıçakla öldüren zanlı yakalandıİZMİR İzmir'in Buca ilçesinde, minibüs şoförünü bıçaklayarak öldürdükten sonra kayıplara karışan cinayet zanlısı, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Minibüs şoförü cinayetinde yeni gelişme: Katil akrabası çıktı

İzmir'de minibüs şoförünü bıçakla öldüren zanlı yakalandı

İZMİR İzmir'in Buca ilçesinde, minibüs şoförünü bıçaklayarak öldürdükten sonra kayıplara karışan cinayet zanlısı, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zanlının, minibüs şoförüyle uzaktan akraba oldukları ve cinayeti de akrabalar arasında yaşanan husumetten dolayı işlediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 13.30 sıralarında Adatepe Mahallesi 63 sokakta meydana geldi. İddiaya göre 35 ADU 523 plakalı, Buca-Kırıklar hattında yolcu taşımacılığı yapan minibüsün şoförü Mehmet Elibol ile Ali Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ş., yanındaki bıçakla minibüs şoförü Mehmet Elibol'u yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Elibol kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Elibol'un cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından olayın yaşandığı sokak güvenlik çemberine alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri, minibüs içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Uzaktan akrabalarmış

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, cinayeti gerçekleştiren Ali Ş. ile Mehmet Elibol'un uzaktan akraba olduklarını belirledi. Ali Ş.'yi yakalamak için çalışmalarını derinleştiren ekipler, zanlıyı saklandığı yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelinin, akrabalar arası anlaşmazlıktan dolayı aralarındaki husumet nedeniyle cinayeti işlediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Minibüs, Cinayet, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs şoförü cinayetinde yeni gelişme: Katil akrabası çıktı- İzmir'de minibüs şoförünü bıçakla öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minibüs şoförü cinayetinde yeni gelişme: Katil akrabası çıktı- İzmir'de minibüs şoförünü bıçakla öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika
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