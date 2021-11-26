Minibüs şoförü direksiyon başında maç izledi - Son Dakika

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İSTANBUL'da minibüs şoförü, direksiyon başında cep telefonundan açtığı maçı izledi. O anları minibüsteki yolcu görüntüledi.

Görüntüler, dün akşam Arnavutköy'de minibüse binen yolcu tarafından kaydedildi. Habiplerden Arnavutköy'e doğru giden minibüsün şoförü, direksiyonun arkasına koyduğu cep telefonundan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos- Fenerbahçe maçını izledi. Şoför dakikalarca bir yandan trafikte ilerlerken, bir yandan da maç izlemeye devam etti.