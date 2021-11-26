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Minibüs şoförü direksiyon başında maç izledi - Son Dakika

Minibüs şoförü direksiyon başında maç izledi

26.11.2021 11:56

İSTANBUL'da minibüs şoförü, direksiyon başında cep telefonundan açtığı maçı izledi.

İSTANBUL'da minibüs şoförü, direksiyon başında cep telefonundan açtığı maçı izledi. O anları minibüsteki yolcu görüntüledi.

Görüntüler, dün akşam Arnavutköy'de minibüse binen yolcu tarafından kaydedildi. Habiplerden Arnavutköy'e doğru giden minibüsün şoförü, direksiyonun arkasına koyduğu cep telefonundan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos- Fenerbahçe maçını izledi. Şoför dakikalarca bir yandan trafikte ilerlerken, bir yandan da maç izlemeye devam etti.


Minibüs şoförü direksiyon başında maç izledi
Minibüs şoförü direksiyon başında maç izledi
Minibüs şoförü direksiyon başında maç izledi

Minibüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Minibüs şoförü direksiyon başında maç izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minibüs şoförü direksiyon başında maç izledi - Son Dakika
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