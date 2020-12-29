Minibüs şoförü, direksiyon başında yemek yiyerek yolcu taşıdı

KONYA'da, şehir içi toplu ulaşımın sağlandığı minibüsün şoförü, direksiyon başında yemek yiyerek, aracı kullandı.

KONYA'da, şehir içi toplu ulaşımın sağlandığı minibüsün şoförü, direksiyon başında yemek yiyerek, aracı kullandı. Bu anlar, yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Meram ilçesinde, Lalebahçe hattında sefer yapılan minibüste meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, sol elinde tuttuğu ekmek arası yiyeceği yerken, sağ eliyle de direksiyonu kontrol edip, minibüsü kullandı. Bu anlar, yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Minibüs şoförünün koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma kuralını da ihlal ettiği görüldü. ?



Minibüs, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Minibüs şoförü, direksiyon başında yemek yiyerek yolcu taşıdı - Son Dakika

Son Dakika

Galatasaray, Alanyasporlu Salih Uçan'ın transferini bitirmeye çok yakın

Menemenspor, teknik direktörlük için Ümit Karan'la anlaştı

Şizofreni hastası, tartıştığı annesini pompalı tüfekle başından vurdu

2020'de en çok haber olan ünlü isimler! Hadise ile Acun Ilıcalı zirve için kapıştı

Son Dakika! Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı

Tamir etmek istediği kamyonetin altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

Hakkında tam 23 kez tutanak tutulmasına rağmen "Genelge beni bağlamaz" diyen esnafın pişkinliği pes dedirtti

Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu, Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı