Minibüs şoförü elinde telefonla trafikte - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minibüs şoförü elinde telefonla trafikte - Son Dakika

Minibüs şoförü elinde telefonla trafikte

6 saat önce

ANKARA'da şehir içinde yolcu taşıyan minibüsün şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonunda mesajlaşırken görüntülendi.

Minibüs şoförü elinde telefonla trafikte, System.String[]

ANKARA'da şehir içinde yolcu taşıyan minibüsün şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonunda mesajlaşırken görüntülendi. Çankaya ilçesinde Yaşamkent- Kızılay hattında yolcu taşıyan minibüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonunda mesajlaştı. Minibüsteki yolcunun cep telefonuyla görüntülediği şoför, bilekleri ile direksiyonu tutarken, iki eline aldığı telefonda dakikalarca mesaj yazdı. Trafikte seyir halindeyken kaza yapma riskine rağmen telefonu elinden bırakmayan şoför, görenlerin dikkatini çekti.


Çankaya, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Siber zorbalığa maruz kalan İrem Derici yaşadıklarını anlattı
Kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular Son dakika: Peş peşe depremler! Akdeniz 4.1, Elazığ 3.2 ile sallandı Rusya'dan gerginliği tırmandıracak Türkiye açıklaması: Suriye ile ilgili provokatif açıklamalardan kaçının

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 20:32:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Minibüs şoförü elinde telefonla trafikte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]