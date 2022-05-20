Minibüs şoförü, kalbinden rahatsızlanan yolcuyu sağlık merkezine yetiştirdi

Edirne'de minibüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu araçla sağlık kuruluşuna götürdü.

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nde (ETUS) şoförlük yapan 63 yaşındaki Hasan Büyükuçar, Atatürk Bulvarı'nda aracın arka koltuklarından birinde eşiyle seyahat eden 61 yaşındaki E.K'nin rahatsızlandığını fark etti.

Yolcuların da uyarısıyla durumun ciddi olabileceğini düşünen Büyükuçar, minibüsle en yakın sağlık kuruluşuna doğru hareket etti.

Daha önceden kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen hastayı Yancıkçışahin Aile Sağlığı Merkezine götüren Büyükuçar, durumu sağlık görevlerine bildirdi. Ambulansa alınan E.K, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü.

E.K. buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Panik yapmadım"

Minibüs şoförü Büyükuçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, duraktan hareket ettikten sonra bir yolcunun rahatsızlandığını fark ettiğini belirterek, "İçeriden hanımefendiler 'Kalp krizi geçiriyor, fenalaştı.' dediler. 'Hiç telaş yapmayın.' dedim. Hanımının kucağına yere yatırdık, aracın dörtlülerini yakıp en yakındaki sağlık kuruluşuna götürdüm. Hemşirelere teslim ettim ve ambulansla hastaneye götürdüler." dedi.

Olay sırasında panik yapmadığını dile getiren Büyükuçar, "Ambulans çağıralım dediler ama ben gerek olmadığını belirttim. 2,5-3 dakika içinde yetiştirdim." diye konuştu.

ETUS Başkanı Hakan Giyik de taşıdıkları yolcuların sağlığını önemsediklerini ifade etti.

Duyarlı davranışından dolayı Büyükuçar'ı tebrik eden Giyik, "Araçta müdahale edip ambulans beklenseydi başka sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Hemen sağlık kuruluşuna götürülmesi vatandaşımız için de bir şans olmuş. Bu duyarlı hareketleri Türkiye'deki tüm şoför arkadaşlar yapıyor." dedi.