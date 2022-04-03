Minibüs şoförü kavga edip araç kovaladı, "Yavaş" diyen yolcuları küfür ederek kovdu - Son Dakika
Üye Girişi

Minibüs şoförü kavga edip araç kovaladı, "Yavaş" diyen yolcuları küfür ederek kovdu

03.04.2022 10:11
Minibüs şoförü kavga edip araç kovaladı, "Yavaş" diyen yolcuları küfür ederek kovdu

Esenyurt'ta kazada aracı hasar gören minibüs şoförü diğer aracın sürücüsüne tepki gösterince aralarında kavga çıktı.

Esenyurt'ta kazada aracı hasar gören minibüs şoförü diğer aracın sürücüsüne tepki gösterince aralarında kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son bulan kavganın ardından öfkesine hakim olamayan minibüs şoförü, yolculara aldırmadan araç sürücüsünü kovalamaya başladı. Vatandaşların tepki göstermesi üzerine küfür eden ve kapıları açarak yolcuları kovan minibüs şoförünün o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. İddialara göre, bulvar üzerinde ilerleyen bir araç minibüse çarptı. Aracında maddi hasar oluşan minibüs şoförü, duruma sinirlenerek araç sürücüsüne tepki gösterdi. İkili arasında yaşanan tartışma dakikalar sonrasında tekmeli, yumruklu kavgaya dönerken, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle olay son buldu. Güçlükle aracına bindirilen minibüs şoförü, araç sürücüsünün hızla ilerlemesine kızarak minibüsle kovalamaya başladı. Son sürat giden minibüsün içindeki yolcular, şoförden yavaş gitmesini isteyerek tepki gösterdi. Yolculara küfür eden şoför, kapıyı açarak yolcuları kovdu. Yaşanan o tartışma anları ise minibüsteki yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Sancaktepe'de minibüs şarampole yuvarlandı: Araç sürücüsü hayatını kaybetti Sancaktepe'de minibüs şarampole yuvarlandı: Araç sürücüsü hayatını kaybetti TEM'de feci kaza, otomobille çarpışan minibüs metrelerce sürüklendi: 7 yaralı TEM'de feci kaza, otomobille çarpışan minibüs metrelerce sürüklendi: 7 yaralı

Esenyurt, Minibüs, Tragger, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs şoförü kavga edip araç kovaladı, 'Yavaş' diyen yolcuları küfür ederek kovdu - Son Dakika


Son Dakika
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Mariupol'de insani koridor açıldı!
09:56 Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk oluyor!
09:51 'Yengeme neden kötü davranıyorsun' diyerek kardeşini vurdu!
09:41 Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde tahribatın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
09:36 Podyuma atla çıkan manken Şebnem Schaefer: Onunla beyaz atlı prensi aramaya çıktım
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla TOGG için şarj istasyonu hazırlığı başladı!
09:10 TEM'de yaşanan kazada geri manevra yaparken babasını ezdi!
09:00 Tuğba Ekinci 2 yıldır flört ettiği Berk Fenercioğlu ile evleniyor!
08:55 Bakü'deki eğlence mekanında patlama: 1 ölü, 24 yaralı
08:25 Elleri arkadan bağlanıp kafalarından vurulan Buça'da sivil katliamı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 10:25:20. #1.11#
SON DAKİKA: Minibüs şoförü kavga edip araç kovaladı, "Yavaş" diyen yolcuları küfür ederek kovdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement