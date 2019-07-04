Son Dakika Haberleri: Minibüs şoförü, rahatsızlanan çocuğu hastaneye yetiştirdi - ŞANLIURFA
Son Dakika Güncel Haber

Minibüs şoförü, rahatsızlanan çocuğu hastaneye yetiştirdi - ŞANLIURFA

2 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs şoförü, havale geçiren 3 yaşındaki çocuğu hastaneye yetiştirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs şoförü, havale geçiren 3 yaşındaki çocuğu hastaneye yetiştirdi.
İlçe merkezinde yolcu taşımacılığı yapan Halil Şeftali, Esmerçayır Mahallesi'nde minibüsüyle seyir halindeyken yol kenarında kucağında çocukla koşan bir kadını görerek durdu.
Baygın haldeki çocuk ve annesini araca alan Şeftali, kadının çocuğun havale geçirdiğini söylemesi üzerine, minibüsteki yolcularla birlikte hastaneye doğru yola çıktı.
Araçta bulunan diğer yolcuların su dökerek müdahale ettiği 3 yaşındaki çocuk, Siverek Devlet Hastanesi acil servisinde tedaviye alındı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Minibüs şoförü Halil Şeftali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kucağınca çocukla koşan kadını görünce aracı durdurduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Çocuğunun havale geçirdiğini söyledi. Çocuğu araca aldım ve yola koyuldum. O arada yolcular da çocuğa su döküp müdahale etti. Çocuk araca getirildiğinde bilinci kapalı ve baygın bir haldeydi. Suyla müdahale edilince kendine geldi ve annesi de çok telaşlıydı, çocuğa bir şey oldu diye korkuyordu, Ben de hiçbir şekilde yolcu indirip bindirmeden, direkt acil servisin önüne giderek üstüme düşeni yaptım. Elimden gelen buydu ve benim yerimde kim olsa aynısını yapardı."
Minibüs şoförü, rahatsızlanan çocuğu hastaneye yetiştirdi - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:26 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstismarcılara karşı 'Kız çocuklarımızı koruyucu' önlemler ile 'Reşitlik yaşının 20 olması' önerisi Son dakika! Aladağ yangın faciası davasında karar çıktı YÖK'ten yeni atanan rektörlere "mobbing" uyarısı Ünlü şair Küçük İskender, son yolculuğuna uğurlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 15:27:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minibüs şoförü, rahatsızlanan çocuğu hastaneye yetiştirdi - ŞANLIURFA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]