Minibüs şoföründen 'korona' ile mücadelede örnek davranış - Son Dakika
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Minibüs şoföründen 'korona' ile mücadelede örnek davranış

7 saat önce

İstanbul'da 10 yıldır direksiyon sallayarak ekmeğini kazanan minibüs şoförü Mehmet Şirin Çiçek, korona virüs vakasına karşı tedbirini artırdı.

Minibüs şoföründen 'korona' ile mücadelede örnek davranış, System.String[]

İstanbul'da 10 yıldır direksiyon sallayarak ekmeğini kazanan minibüs şoförü Mehmet Şirin Çiçek, korona virüs vakasına karşı tedbirini artırdı. Yolcularının sağlığı için minibüse binenlere bin adet maske, bin adet de eldiven dağıttı. Çiçek, sağlık çalışanlarına minibüsünde ulaşımı da ücretsiz yaptı.

İstanbul'da 10 yıldır minibüs şoförlüğü yapan Mehmet Şirin Çiçek dünyayı alarma geçiren korona virüse karşı aracındaki tedbirleri artırdı. Bugüne kadar yaptığı birçok sosyal projeler ile adından söz ettiren Çiçek, İyilik Minibüsünde bu kez de hijyen dönemi başlattı. Yolcular bu duyarlılığından dolayı Çiçek'e teşekkür etti. Kolonya, maske ve eldivenlerin fiyatlarındaki artıştan dolayı vatandaşları fırsatçılara karşı uyaran Çiçek, "8 liralık kolonyayı 25 TL'ye satan esnaflara da sitem ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekirken ne yazık ki fırsatçılar virüsten daha çok yayıldı" dedi.

Öte yandan, sağlık çalışanlarını da unutmayan Çiçek aracının önüne, 'Korona virüs tehdidine karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz' yazdırdı.

"YOLCULARIMA ÜCRETSİZ OLARAK BİN TANE MASKE BİN TANE ELDİVEN DAĞITACAĞIM"

Farkındalık oluşturmak için bu uygulamayı başlattığını ifade eden Çiçek, "Yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir farkındalık oluşturmak istedim. Yolcularıma ücretsiz olarak bin tane maske bin tane eldiven dağıtacağım. Bu araca bindikleri zaman hijyenik olarak binecekler, inerlerken de hijyenik olarak inecekler. Özellikle yaşlı yolcuların dikkatli olması gerekiyor. Yaşlılarımız lütfen evden çıkmasın. Her vatandaş üzerine düşen duyarlılığı lütfen yerine getirsin. 8 liralık kolonyayı 25 TL'ye satan esnaflara da buradan sitem ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekirken ne yazık ki fırsatçılar virüsten daha çok yayıldı. Ben de bunlara gerçekten duyarsız kalmak istemedim. İnşallah bu olayı da atlatacağız. Türkiye'nin bu kara günleri de geçecek. O zaman bu fırsatçı insanlar bu insanların yüzlerine bakabilecekler mi. Böyle yapan fırsatçıları şiddetle kınıyorum. Sağ olsun Çorlu'dan hayırsever bir arkadaşımız da bize destek verdi. 500 adet maske gönderdi. Onun maskeleriyle beraber kendi ücretli aldığımız maskeleri yolcularımıza, çocuklu, engelli arkadaşlarımıza dağıtmak istiyorum. Ben vatandaşlık görevini yerine getirmeye çalışan biriyim. Buradan sağlık çalışanlarına sonsuz sevgimi saygımı sunuyorum. Belediye otobüsleri sağlık çalışanlarına ücretsiz iyilik minibüsü de sağlık çalışanlarına ücretsiz yapıyorum. Ben ve aracım her zaman emirlerindeyim. Her zaman sağlık çalışanlarının emrindeyim ben de. Onların karşısında saygıyla eğiliyorum. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

"ÖZELLİKLE YAŞLI İNSANLARIN DIŞARIYA ÇIKMAMALARINI İSTİYORUM"

İnsanların mümkün olduğunca dışarı çıkmaması gerektiğini vurgulayan yolcu Tarık Can Yağmur, "Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey'e bu uygulamasından dolayı. Açıkçası şaşırmadım. Kendisi zaten sürekli sosyal mesajlarla aracı donatmış. Kendisini tanıyoruz. İnşallah bu uygulama diğer toplu taşıma araçlarının da sürdürebilirliği açısından yardımcı olur. Özellikle yaşlı insanların dışarıya çıkmamalarını istiyorum. Mümkün olduğu kadar krizi atlatana kadar evlerinde kalmalarını ben de destekliyorum" dedi.

"GÜZEL BİR DÜŞÜNCE OLMUŞ BU UYGULAMA"

Minibüste maske dağıtımının çok güzel olduğunu belirten yolcu Eren Karabulut, "Bence çok güzel bir uygulama olmuş. Şu an içinde bulunmuş olduğumuz durum zaten malum herkese büyük tehdit oluşturuyor. Güzel bir düşünce olmuş bu uygulama. Kendi adıma tebrik ediyorum. İnsanların çok dikkat etmesi gerekiyor. Evde kal çağrısına çoğu insan uyuyor. Biz çalıştığımız için mecbur işimize gidiyoruz. O yüzden biz de elimizden geldiğince önlem almaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜM TOPLU TAŞIMALARDA DAĞITILSA ÇOK GÜZEL OLUR"

Tüm toplu taşıma araçlarında vatandaşların maske takması gerektiğini söyleyen Mehtap Bircek, "Maskeden çilek kokusu geliyor, çok güzel. Keşke her yerde böyle bir uygulama olsa çok iyi olur. Normalde aslında hep takıyorum. Bugün maskemin askısı koptuğu için takamadım. Aslında tüm toplu taşımalarda dağıtılsa çok güzel olur" ifadelerini kullandı.

(İslim Esra Çobanoğlu - Emre Baba/İHA)

Mehmet Şirin, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:00 Kaynak: İHA

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