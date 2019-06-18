Minibüs şoföründen örnek davranış

Küçükçekmece'de geçtiğimiz Pazar günü 20 bin liralık altınını minibüste unutan kadını çantadaki "halı yıkamacı" kartından bulan minibüs sürücüsü, altınları teslim etti.

Küçükçekmece'de geçtiğimiz Pazar günü 20 bin liralık altınını minibüste unutan kadını çantadaki "halı yıkamacı" kartından bulan minibüs sürücüsü, altınları teslim etti. Minibüs şoförünün örnek davranışı herkesin takdirini topladı. Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz Pazar günü Küçükçekmece minibüsünde yaşandı. Halkalı'da bir yakınının cenazesine katılan Ayten Ocak, çantasında bulunan 13 cumhuriyet altınını ve bir miktar parasını Sezgin Yavuz'un kullandığı minibüste unuttu. Yavuz, yolcular indikten sonra minibüsü kontrol ettiğinde çantayı fark etti. Çantayı sahibine ulaştırmak için açan Yavuz, içerisinde bulunan halı yıkamacıya ait kartın üzerindeki numarayı aradı. Yavuz, halı yıkamacı vasıtasıyla çantanın sahibi Ayten Ocak'a ulaştı. İkili bugün Halkalı Şoförler ve Otomobilciler Odasında bir araya geldi. Yavuz, çantayı içindeki bir miktar para ve altınlarla birlikte Ocak'a teslim etti. Halkalı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Yılmaz, odasına bağlı minibüs sürücüsünün davranışından dolayı gururlandıklarını ifade ederek, oda adına Yavuz'a iki adet kış lastiği hediye ettiklerini söyledi. Yaşanan olayı anlatan Sezgin Yavuz ise, son durağa gelince çantayı fark ettiğini ifade ederek, "Son durağa geldikten sonra aracın içine baktığım zaman çantayı fark ettim. Çantayı bulduktan sonra içinde bir miktar para buldum. Daha sonra son durağa gidince altınları bulduktan sonra da bir de yıkamacı kartını gördüm. Daha sonra yıkamacı kartı ile sahiplerine ulaştım. Onunla irtibata geçtik. Onlar da yardımcı oldular, şimdi de odamızda buluştuk, takdim edeceğim kendilerine" dedi. Altınlarını minibüste unutan Ayten Ocak, cenaze nedeniyle dalgın olduğunu belirterek, altınları bulup kendisine teslim eden minibüs sürücüsüne teşekkür etti.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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