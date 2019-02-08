Minibüs Şoförüne Darp Kamerada

İZMİR'de, kadın yolcu tartıştığı minibüs şoförünü sokak ortasında darbetti.

İZMİR'de, kadın yolcu tartıştığı minibüs şoförünü sokak ortasında darbetti. Olay, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



İzmir'de kadın yolcu, Yeşilyurt- Bornova seferini yapan minibüsünü durdurup, şoförle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kadın, minibüs sürücüsünü tekme-tokat saldırdı. Olay, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadının adama defalarca tokat ve tekme attığı, şoförün ise karşılık vermediği görülüyor.



- İzmir

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Sinirlerine Hakim Olamayan Öğretmen, Kız Öğrencisine Şiddet Uyguladı

Düşürülen Parayı Alan Kadın, Güvenlik Kamerasına Yakalandı

İzmir'de Yolcu Minibüsünü Durduran Kadın, Şoförü Tekme Tokat Dövdü

Son Dakika! Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu