Minibüs şoförünün genç kıza sözlü taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 17 yaşındaki genç kızın, minibüs şoförünün kendisine sözlü tacizde bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Kızın ağabeyi ve yakınları ise minibüs şoförünü darp etti. Darp edilen kişi, arkadaşı tarafından başka bir minibüse bindirilerek olay yerinden uzaklaştırılmak istendi. Rampa aşağı inen ve freni boşalan minibüs ise uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

SÖZLÜ TACİZİ AĞABEYİNE ANLATTI

Olay, Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesi Maltepe Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Adapazarı-Maltepe minibüsünde tek yolcu olarak kalan 17 yaşındaki genç kız, 45 yaşlarında olduğu öğrenilen şoförün sözlü tacizine maruz kaldı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜNE DARP

Durumdan rahatsız olarak minibüsten inen genç kız, durumu ağabeyine anlattı. Bunun üzerine kızın ağabeyi ile yakınları minibüs şoförünü bularak darp etti.

MİNİBÜSÜN FRENLERİ BOŞALDI

Bu esnada darp edilen arkadaşını kurtarmaya çalışan farklı bir minibüs şoförü ise sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen kişiyi aracına bindirdi. Hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışan ve Kayar Sokak istikametine giren minibüsün rampa aşağı indiği esnada frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan minibüs, yolun sonundaki mıcıra girerek uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs ve arkadaşına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Polis ekipleri iddia üzerine konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.