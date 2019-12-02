Son Dakika Haberleri: MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN 2 KADINA SALDIRISI KAMERADA
Son Dakika Güncel MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN 2 KADINA SALDIRISI KAMERADA - Son Dakika

MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN 2 KADINA SALDIRISI KAMERADA

7 saat önce

*Kadınları darp eden minibüs şoförü yakalandı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN 2 KADINA SALDIRISI KAMERADA, System.String[]

*Kadınları darp eden minibüs şoförü yakalandı.

İstanbul DHA - Bahçeşehir'den Esenyurt'a gitmek için minibüse binen iki kız kardeş, "tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz" diyerek uyardıkları şoförün saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, şoför gözaltına alındı.

Olay, Cuma günü Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mine M. ve Kübra K. iki kadın Bahçeşehir'den Esenyurt'a gitmek için minibüse bindiler. Şoför trafikte seyir halindeyken önünde seyreden bir otomobil sürücüsüne sinirlenip minibüsü tehlikeli bir şekilde sürmeye başladı. Bunun üzerine kadınlar, "tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz" diyerek şoförü uyardıktan sonra inmek istedi. Şoför minibüsü durdurup kadınları indirdikten sonra onlara hakaret edip darp etti. Şoför ardından minibüse binip olay yerinden ayrıldı. Kadınlar polis merkezine giderek minibüs şoföründen şikayetçi oldu.  Olay anları bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştirdiği tespit edilen minibüs şoförü Ünal E. (32) isimli şüpheliyi pazar günü yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheli Ünal E. "Kasten Yaralama" suçundan mahkemeye sevk edildi. Şüpheli Ünal E. adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Şoförün genç kızları darp edip ayrılması

02.12.2019 - 09.41 Haber Kodu : 191202022


Bahçeşehir, İstanbul, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:09 Kaynak: DHA
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