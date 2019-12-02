Minibüs şoförünün 2 kadına saldırısı kamerada

Bahçeşehir'den Esenyurt'a gitmek için minibüse binen iki kız kardeş, "tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz" diyerek uyardıkları şoförün saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, şoför gözaltına alındı.

Olay, Cuma günü Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mine M. ve Kübra K. iki kadın Bahçeşehir'den Esenyurt'a gitmek için minibüse bindiler. Şoför trafikte seyir halindeyken önünde seyreden bir otomobil sürücüsüne sinirlenip minibüsü tehlikeli bir şekilde sürmeye başladı. Bunun üzerine kadınlar, "tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz" diyerek şoförü uyardıktan sonra inmek istedi. Şoför minibüsü durdurup kadınları indirdikten sonra onlara hakaret edip darp etti. Şoför ardından minibüse binip olay yerinden ayrıldı. Kadınlar polis merkezine giderek minibüs şoföründen şikayetçi oldu. Olay anları bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI