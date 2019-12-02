Son Dakika Haberleri: MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN 2 KIZ KARDEŞE SALDIRISI KAMERADA
Son Dakika Güncel MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN 2 KIZ KARDEŞE SALDIRISI KAMERADA - Son Dakika

MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN 2 KIZ KARDEŞE SALDIRISI KAMERADA

6 saat önce

Bahçeşehir'den Esenyurt'a gitmek için minibüse binen iki kız kardeş, "tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz" diyerek uyardıkları şoförün saldırısına uğradı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN 2 KIZ KARDEŞE SALDIRISI KAMERADA, System.String[]

Bahçeşehir'den Esenyurt'a gitmek için minibüse binen iki kız kardeş, "tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz" diyerek uyardıkları şoförün saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Cuma günü meydana geldi. İddiaya göre, iki kız kardeş Bahçehir'den Esenyurt'a gitmek için minibüse bindiler. Şoför trafikte seyir halindeyken önünde seyreden bir otomobil sürücüsüne sinirlenip minibüsü tehlikeli bir şekilde sürmeye başladı. Bunun üzerine kız kardeşler, "tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz" diyerek şoförü uyardıktan sonra inmek istedi. Şoför minibüsü durdurup genç kızları indirdikten sonra onlara hakaret edip darp etti. Şoför ardından minibüse binip olay yerinden ayrıldı. İki kız kardeş polis merkezine giderek minibüs şoföründen şikayetçi oldu.  Olay anları bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


Bahçeşehir, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız kardeşini kaçıran kişinin evine yakmak isteyen ağabey, kendini yaktı
Esenyurt'ta 2 kadına saldıran minibüs sürücüsü serbest bırakıldı Malezya'da "yarı çıplak" dövme gösterisi hakkında soruşturma başlatıldı Arı sürüsü işçinin kalçasına dadandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 16:04:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN 2 KIZ KARDEŞE SALDIRISI KAMERADA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]