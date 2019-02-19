Son Dakika Haberleri: Minibüs Şoförünün Cep Telefonunu Çaldığı İddia Edilen Şüpheli Tutuklandı

Minibüs Şoförünün Cep Telefonunu Çaldığı İddia Edilen Şüpheli Tutuklandı

23 dakika önce

Muğla'nın Datça ilçesinde bindiği minibüste şoförün cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Minibüs Şoförünün Cep Telefonunu Çaldığı İddia Edilen Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Muğla'nın Datça ilçesinde bindiği minibüste şoförün cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.


Datça Kooperatifine ait yolcu minibüsünün şoförü Ö.Y. (74), İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak aracının ön kısmında bıraktığı cep telefonunun çalındığını ve ön koltukta yolculuk eden H.H.D.'den (41) şüphelendiğini söyledi.


Harekete geçen jandarma ekipleri, Datça Otogarında minibüsten inen şüpheliyi takibe aldı.

Çaldığı cep telefonunu incelerken suçüstü yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Cep telefonu minibüs şoförüne teslim edildi.


İfade işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:42 Kaynak: AA

Muğla, Datça, Güncel
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