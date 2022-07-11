Minibüs şoförünün skandal hatası korkunç ölüme sebebiyet verdi! Kadın yolcu, seyir halindeyken açık kalan kapıdan düştü - Son Dakika
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Minibüs şoförünün skandal hatası korkunç ölüme sebebiyet verdi! Kadın yolcu, seyir halindeyken açık kalan kapıdan düştü

11.07.2022 13:57

Mersin'de minibüsün açık kalan kapısından düşen kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşınıkaybetti. Talihsiz kadının düşme anı, araç kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Tarsus ilçesinde Meryem Özkıraç isimli kişi, 7 Temmuz tarihinde Fatih Mahallesi Adana Caddesi'nde yolcu olarak bindiği minibüsün hareket etmesinden kısa süre sonra açık bırakılan kapıdan düşerek yaralandı.

Minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti: O anlar kamerada

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı kadın, aynı minibüsle önce Tarsus Devlet Hastanesine oradan da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Meryem Özkıraç, tüm müdahalelere rağmen bu akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti: O anlar kamerada

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kadının minibüsten düşme anı araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, minibüse binen kadının ücretini ödedikten sonra boş koltuklardan birini oturmak için hamle yaptığı sırada dengesini kaybederek açık bırakılan hareket halindeki minibüsün kapısından düştüğü anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti: O anlar kamerada
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Son dakika haberleri: Seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen yolcu öldü (2) Son dakika haberleri: Seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen yolcu öldü (2) Meski Tarsus'taki İçme Suyu Çalışmalarına Devam Ediyor Meski Tarsus'taki İçme Suyu Çalışmalarına Devam Ediyor
Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Tragger, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs şoförünün skandal hatası korkunç ölüme sebebiyet verdi! Kadın yolcu, seyir halindeyken açık kalan kapıdan düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Minibüs şoförünün skandal hatası korkunç ölüme sebebiyet verdi! Kadın yolcu, seyir halindeyken açık kalan kapıdan düştü - Son Dakika
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