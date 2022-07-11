Minibüs şoförünün skandal hatası korkunç ölüme sebebiyet verdi! Kadın yolcu, seyir halindeyken açık kalan kapıdan düştü

Tarsus ilçesinde Meryem Özkıraç isimli kişi, 7 Temmuz tarihinde Fatih Mahallesi Adana Caddesi'nde yolcu olarak bindiği minibüsün hareket etmesinden kısa süre sonra açık bırakılan kapıdan düşerek yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı kadın, aynı minibüsle önce Tarsus Devlet Hastanesine oradan da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Meryem Özkıraç, tüm müdahalelere rağmen bu akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kadının minibüsten düşme anı araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, minibüse binen kadının ücretini ödedikten sonra boş koltuklardan birini oturmak için hamle yaptığı sırada dengesini kaybederek açık bırakılan hareket halindeki minibüsün kapısından düştüğü anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.