Son Dakika Haberleri: Minibüs, su depolarına çarptı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Minibüs, su depolarına çarptı: 4 yaralı

59 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, tarladaki su depolarına çarptı.

Minibüs, su depolarına çarptı: 4 yaralı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, tarladaki su depolarına çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, İnegöl'ün kırsal Ortaköy Mahallesi yolunda meydana geldi. Özay Sütçü (48) yönetimindeki 16 Y 6663 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, tarladaki su depolarına çarptı. Kazada sürücü Özay Sütçü ile minibüsteki  Sedanur Yavaş (16), Burcu (24) ve Büşra İpek (24) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Özay Sütçü'nün sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:19 Kaynak: DHA
İnegöl, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayramda mezarlık ziyaretine giden yaşlı kadın atık su kanalına düştü Köy konağındaki panoyu gören şaşırıyor! Fotoğrafları ev ev dolaşıp topladı İzmir Körfezi'nde yeni boru kurdu türü görüntülendi Bayram ziyareti faciayla sonuçlandı: 1 ölü, 4 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 19:18:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minibüs, su depolarına çarptı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]