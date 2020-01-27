Minibüs sürücüsü tünelde kalp krizi geçirdi - Son Dakika
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Minibüs sürücüsü tünelde kalp krizi geçirdi

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesi Yunus Emre Tüneli'nde seyir halinde olan minibüsün sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Minibüs sürücüsü tünelde kalp krizi geçirdi, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesi Yunus Emre Tüneli'nde seyir halinde olan minibüsün sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Tüneli'nde 52 LL 079 plakalı minibüsüyle Ordu istikametine seyir halinde olan Muammer Yıldıran (54), direksiyon başında rahatsızlandı.

Rahatsızlandığını anlayınca minibüsü kenara çeken sürücüyü fark eden tünel sorumlusu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yıldıran'ı Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Muammer Yıldıran'ın kalp krizi geçirdiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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