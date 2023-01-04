Ölen minibüsçünün vurulma anları görüntülendi! Tır şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Ölen minibüsçünün vurulma anları görüntülendi! Tır şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı

04.01.2023 10:35

Adana'da sürücülerin yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülen minibüs şoförünün, tır sürücüsüyle tartışma ve vurulma anı bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde hem kavga, hem de vurulan sürücünün, "Ölüyorum ben" diyerek koşup yardım istediği anlar yer aldı. Tutuklanan tır sürücüsü ilk ifadesinde tabancayla üzerine koştuğunu ve kendini korumak için ateş açtığını belirtti.

Önceki gün Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde şoför olarak çalışan Can Yüce minibüsle yolcu indirdiği sırada, tır şoförü Adem T. ile 'yol verme' meselesinden tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Adem T., Yüce'yi tehdit edip tırına binip, hareket etti.

HASTANEDE CAN VERDİ

Bunun üzerine Yüce, minibüste bulunan el çantasındaki tabancasını çıkardı. Yolcular ise "Daha çok gençsin, yapma" diyerek Yüce'nin elindeki tabancayı almaya çalıştı. Minibüsten inen Yüce, elindeki tabancayla aracın peşinden koştu. Adem T. ise bu sırada tabancayla Yüce'yi göğsünden vurup, kaçtı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yol verme tartışmasında minibüs sürücüsünü öldüren tır şoförü tutuklandı

Yaralı halde koşup, tabancasını yere atan Yüce, caddeden geçen bir otobüse binerek yardım istedi. Otobüs şoförü ise Yüce'yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Yüce, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

KENDİNİ KORUMAK İÇİN YAPTIĞINI SÖYLEMİŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Adem T.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli ifadesinde Yüce'nin tabancayla üzerine koştuğunu, kendini korumak için ateş açtığını söylediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adem T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Adana Yüregir, Adana, PTT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ölen minibüsçünün vurulma anları görüntülendi! Tır şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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