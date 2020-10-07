Minibüs sürücüsünün çarpıp kaçtığı köpeğe, vatandaşlar sahip çıktı - Son Dakika

Minibüs sürücüsünün çarpıp kaçtığı köpeğe, vatandaşlar sahip çıktı

07.10.2020 14:48
Minibüs sürücüsünün çarpıp kaçtığı köpeğe, vatandaşlar sahip çıktı, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bir minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bir minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Minibüs sürücüsü durmayarak yoluna devam ederken, yaralanan ve acı içerisinde kıvranan köpeğe, vatandaşlar sahip çıktı.

Olay, bugün saat 13.30 sularında ilçenin en işlek mekanlarından biri olan Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Çevredeki görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan köpeğe, seyir halindeki minibüs çarptı. Sürücü durmayarak yoluna devam ederken, çarpmanın etkisiyle savrulup, sürüklenen köpeğin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Acı içerisinde kıvranan köpek çevrede toplanan vatandaşlar tarafından yoldan alınarak, kaldırıma taşındıktan sonra belediye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen belediye veteriner ekibi, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı köpek belediyeye ait kliniğe götürüldü. Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan, köpeğin boynunda kırıkların olduğunu ve ağzından kan geldiğini, durumunun ağır olduğunu ancak gerekli tüm müdahaleleri yapmaya çalıştıklarını söyledi.


Minibüs sürücüsünün çarpıp kaçtığı köpeğe, vatandaşlar sahip çıktı
Minibüs sürücüsünün çarpıp kaçtığı köpeğe, vatandaşlar sahip çıktı
Minibüs sürücüsünün çarpıp kaçtığı köpeğe, vatandaşlar sahip çıktı
Minibüs sürücüsünün çarpıp kaçtığı köpeğe, vatandaşlar sahip çıktı
Minibüs sürücüsünün çarpıp kaçtığı köpeğe, vatandaşlar sahip çıktı
Minibüs sürücüsünün çarpıp kaçtığı köpeğe, vatandaşlar sahip çıktı
Minibüs sürücüsünün çarpıp kaçtığı köpeğe, vatandaşlar sahip çıktı
Minibüs sürücüsünün çarpıp kaçtığı köpeğe, vatandaşlar sahip çıktı
Minibüs sürücüsünün çarpıp kaçtığı köpeğe, vatandaşlar sahip çıktı

Yüksekova, Minibüs, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Minibüs sürücüsünün çarpıp kaçtığı köpeğe, vatandaşlar sahip çıktı - Son Dakika

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