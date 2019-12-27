Minibüs takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Minibüs takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Minibüs takla attı: 1 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Minibüs takla attı: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Kahta Çayı yakınlarında Emrah Tan (25) yönetimindeki 02 AAP 953 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.


Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Emrah Tan, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Emrah Tan, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:30 Kaynak: İHA
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