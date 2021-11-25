MİNİBÜS TAKLA ATTI; 2'Sİ AĞIR, 5 YARALI - Son Dakika

VAN'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atan minibüsteki 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Van-Erciş kara yolunda meydana geldi. Erciş ilçesi Kocapınar Mahallesi'nden aldığı yolcuları Van kent merkezine götürmek için yola çıkan G.İ. yönetimindeki 65 DS 875 plakalı minibüs, sürücünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülüp tedaviye alındı.
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VAN, (DHA)-
Kaynak: DHA
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