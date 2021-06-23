Minibüs takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta-Sincik yolu üzeri Doluca Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Turan (46) yönetimindeki Ford marka 02 KB 365 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü ve yanında bulunan oğlu Muhammet Harun Turan (16) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekipleri tarafından sürücü Mustafa Turan ve Muhammet Harun Turan, kaza yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Muhammet Harun Turan'ın Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN