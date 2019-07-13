Son Dakika Haberleri: Minibüs tamamen yandı
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Minibüs tamamen yandı

3 saat önce

Muğla'da ticari bir minibüsün motor bölümündeki kabloların kısa devre yapması sonucu çıkan yangında araç tamamen yandı.

Minibüs tamamen yandı, System.String[]
Muğla'da ticari bir minibüsün motor bölümündeki kabloların kısa devre yapması sonucu çıkan yangında araç tamamen yandı.

Bu sabah saatlerinde Gökova- Köyceğiz karayolu Namnam çayı mevkisinde hareket halinde olan Rifat Kahraman yönetimindeki 48 S 6604 plakalı minibüsün motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Ula ve Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Aracın motor bölümünde başlayan yangın aracın tamamını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile araçtaki yangını söndürdü. Yangında araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. - MUĞLA
Köyceğiz, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:38 Kaynak: İHA
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