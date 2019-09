Minibüs tır'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, TEM yolunda minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Kaza, saat 14.00 sıralarında, TEM yolu Hendek mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden O.H. yönetimindeki 34 AP 1531 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önündeki Y.S.'nin kullandığı 14 DU 777 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, minibüsteki ismi öğrenilemeyen kişi yaşamını yitirdi, sürücü O.H. ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan O.H., Hendek Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı.