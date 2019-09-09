Minibüs tır'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden kişinin Adnan Danışkan (33) olduğu belirlendi. Danışkan'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.