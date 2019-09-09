Minibüs tır'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
1 saat önce
ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDUSakarya'nın Hendek ilçesinde, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden kişinin Adnan Danışkan (33) olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:23 Kaynak: DHA
ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden kişinin Adnan Danışkan (33) olduğu belirlendi. Danışkan'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükşehir Belediye Başkanlarına davet İstiklal'de elektrik mühendisi Halit'i öldürenlere baronun atadığı avukat, dosyayı iade etti Okuyucularına tuz ruhu önerdiği gerekçesiyle davalık olan Subaşı için takipsizlik kararı verildi AK Parti önerdi: Yenikapı'daki araçlar ve İBB'den çıkarılan işçiler için komisyon kuruluyor