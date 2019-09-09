Son Dakika Haberleri: Minibüs tır'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
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Minibüs tır'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

1 saat önce

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDUSakarya'nın Hendek ilçesinde, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden kişinin Adnan Danışkan (33) olduğu belirlendi.

Minibüs tır'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (2), System.String[]

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden kişinin Adnan Danışkan (33) olduğu belirlendi. Danışkan'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


TEM Otoyolu, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:23 Kaynak: DHA
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