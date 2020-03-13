Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan minibüsteki Suriyeli Sabah Şuaib (61) yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan minibüsteki Suriyeli Sabah Şuaib (61) yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ereğli- Ulukışla yolu Çakmak mevkisinde meydana geldi. Suriye uyruklu Mahmud Nehle (35) yönetimindeki 03 BF 821 plakalı minibüs, Muharrem Kopan'ın kullandığı 33 AUE 84 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücünün yanında oturan ve emniyet kemeri takılı olmayan Suriyeli Sabah Şuaib, hayatını kaybetti. Sürücü Mahmud Nehle ve vatandaşı olan Ayşe Arbaş (55), Abir Elmısri (40) ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mahmud Nehle'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. TIR şoförü Muharrem Kopan'ın yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ereğli, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:21 Kaynak: DHA
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