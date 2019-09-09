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Minibüs, tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

42 dakika önce

Sakarya TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Minibüs, tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Sakarya TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Kaza, TEM otoyolu Hendek ilçesi Hamitli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.H., idaresindeki 34 AP 1531 plakalı minibüs direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Y.S. idaresindeki 14 DU 777 plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında minibüste yolcu olarak bulunan kimliği henüz tespit edilemeyen erkek şahıs tırın altında kalarak hayatını kaybederken, minibüs şoförü O.H. yaralı olarak Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

TEM Otoyolu, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:57 Kaynak: İHA
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