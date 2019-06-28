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Minibüs traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

55 dakika önce

Adıyaman'da, traktör römorkuna arkadan çarparak hurda yığınına dönen minibüsteki 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Minibüs traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Adıyaman'da, traktör römorkuna arkadan çarparak hurda yığınına dönen minibüsteki 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta'dan Adıyaman istikametine gelmekte olan Musa Uçmak idaresindeki 34 JJ 3107 plakalı minibüs, aynı yöne seyir halinde olan Kadir Kuzu idaresindeki 02 AB 025 plakalı nohut yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Adıyaman-Kahta karayolunun 7. kilometresinde meydana gelen kazada adeta hurdaya dönerek parçalanan minibüste yolcu olarak bulunan Mehmet Reşat Uçmak (44), yola fırlayarak olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtulan minibüs sürücüsü Musa Uçmak ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ve trafik polis ekiplerinin olay yerinde aldığı güvenlik önlemleri ve çalışmaların ardından olay yerine gelen cumhuriyet savcısının da yaptığı incelemeler sonrası Mehmet Reşat Uçmak'ın cenazesi cenaze aracıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araçlar ise daha sonra çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:18 Kaynak: İHA
Kahta, Adıyaman, 3. Sayfa
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