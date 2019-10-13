Minibüs, traktörün römorkuna çarptı: 5 yaralı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, biber yüklü traktörün römorkuna arkadan çarpan minibüsteki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, İslahiye- Hassa yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Yusuf Hakan (60) yönetimindeki 27 BME 06 plakalı minibüs, önünde ilerleyen E.H.'nin (42) kullandığı kırmızı biber yüklü 27 SC 449 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen minibüsün sürücü araçta sıkışırken, aynı aileden Gülay (38) Mehmet (15), Umut (14) ve Emirhan Çiftçi (12) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Traktör sürücüsü E.H. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.