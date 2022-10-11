Minibüs tramvay durağına daldı, faciadan dönüldü

Eskişehir'de tramvay yolunda seyreden bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay durağına daldı.

Eskişehir'de tramvay yolunda seyreden bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay durağına daldı. Kaza, dün akşam saatlerinde Halk Caddesi'nde bulunan tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tramvay yolundan ilerlemekte olan minibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle minibüs, cadde üzerinde bulunan tramvay durağına daldı. Kaza sonucu minibüste ve tramvay durağında büyük maddi hasar meydana geldi. Kazanın olduğu anda tramvay durağının boş olmasıyla büyük bir faciadan dönülürken, yaralanan minibüs şoförü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

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